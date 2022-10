Il ladro di motorini di Roma est

A Roma est, nella zona di Tor Bella Monaca, vederlo su uno scooter rubato stava diventando una abitudine. A fermare le sue scorribande, lo scorso cinque ottobre, sono stati i carabinieri che lo hanno fermato in via dell'Archeologia. A finire nei guai, arrestato per furto aggravato e denunciato per ricettazione un 27enne romano, che aveva appena rubato un motorino sh 350 di proprietà di un 22enne romano.

Intercettato grazie al gps satellitare tra i garage del comparto popolare di via dell'Archeologia, l'arrestato è bloccato dai militari mentre era ancora a bordo del due ruote. La perquisizione estesa ad un garage utilizzato dal 27enne ha poi permesso il ritrovamento scocche e parti di scooter la cui provenienza è in corso di accertamento, nonché altri due motorini rubati nell'ultima settimana nel territorio capitolino.

L'Honda Sh 350 a bordo del quale l'arrestato è stato fermato è stato restituito al proprietario, mentre gli altri veicoli sono stati sottoposti a sequestro penale unitamente al restante materiale rinvenuto. A seguito dell'udienza di convalida, il ragazzo è stato condannato ad un anno di reclusione con obbligo di presentazione presso i carabinieri di Tor Bella Monaca.