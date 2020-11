Ladro da Decathlon: rubate maglie da calcio per 800 euro

Maglie da calcio per un valore di 834 euro. A provare a nasconderle in un borsone senza passare per le casse del Decathlon un 21enne poi scoperto dagli addetti alla vigilanza ed arrestato dalla polizia.

Il furto è stato tentato nel primo pomeriggio di mercoledì allo store di articoli sportivi che si trova nel centro commerciale Porta di Roma di via Alberto Lionello. A finire in manette un cittadino algerino di 21 anni.

Scovato in flagranza di reato il ladro è stato arrestato dagli agenti di polizia con la refurtiva restituita ai responsabili del Decathlon.