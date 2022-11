Non c'è pace per la "Bancarella del Professore". Dopo l'incendio, il furto dei libri

Non c'è pace per la Bancarella del Professore. Dopo l'incendio anche il furto. Nella notte, in piazzale Flaminio, un uomo, a bordo di un monopattino che portava con se una scatola, ha destato sospetti a una pattuglia dei carabinieri della stazione di Roma Flaminia che ha deciso di fermarlo.

Nella scatola c'erano un centinaio di libri che si é poi scoperto essere stati asportati dalla "bancarella del Professore" (già tristemente nota per l'incendio subito questa estate ad opera di un piromane seriale). I militari dell'Arma hanno denunciato l'uomo, cittadino romeno di 30 anni e hanno restituito i libri al titolare della rivendita.