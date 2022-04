Ladro si aggira fra le strade dei Parioli con un kit da scasso

Martelli, pinze, tenaglie, girativi, chiavi inglesi, taglierino ed una torcia da fronte. Questi gli attrezzi del mestiere con il quale un uomo si aggirava con fare sospetto nella zona dei Parioli. A scoprirlo sono stati i carabinieri della locale stazione. Transitando in via Michele Mercati hanno infatti notato un uomo a bordo di un’auto con targa romena accostato in atteggiamento sospetto.

Nel corso del controllo l’uomo, 35 anni romeno, con precedenti è stato trovato in possesso di un perfetto kit da ladro: tutto l’occorrente per lo scasso, in un borsone. L’uomo è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.