Investito dal ladro che aveva rubato la borsa alla moglie

Ha ingranato la marcia ed ha investito il marito della donna a cui aveva rubato la borsa. Poi ha abbandonato la vettura ed ha provato la fuga a piedi. Una corsa terminata poco dopo, quando il ladro è stato bloccato da un addetto alla sicurezza di un ristorante di Prati e poi consegnato nelle mani dei carabinieri. A finire in manette un 38enne.

Il furto con destrezza

Il tardo pomeriggio movimentato ha cominciato a prendere corpo intorno alle 20:00 di mercoledì 3 novembre quando il ladro ha fatto sparire la borsa di una signora, poggiata momentaneamente su una sedia di un negozio mentre marito e moglie stavano terminando di acquistare alcuni capi di abbigliamento in un esercizio commerciale di via Germanico.

Investito dal ladro

Il furto con destrezza non è però passato inosservato al compagno della donna, che dopo aver intimato al ladro di fermarsi lo ha rincorso sino in strada. Con la refurtiva sotto al braccio il malvivente è quindi salito a bordo di un'auto. Una corsa fermata sul nascere dal marito della vittima che, al fine di impedire al ladro di scappare, si è posizionato davanti alla sua vettura.

La fuga a piedi

Nonostante la strada sbarrata il ladro ha però ingranato la prima ed ha investito l'uomo. Finito sopra al cofano anteriore della vettura l'uomo è quindi caduto in terra ed è rimasto ferito.

Bloccato dall'addetto alla sicurezza

Nonostante l'investimento e la presenza di decine di testimoni, il ladro non ha però desistito. Anzi, uscito dall'abitacolo è scappato a piedi in direzione di via Leone IV. Inseguito da altri passanti una volta arrivato in via Fabio Massimo il malvivente ha trovato sulla sua strada l'addetto alla sicurezza di un ristorante della strada, che compreso l'accaduto lo ha bloccato, interrompendo la fuga del ladro.

L'arresto dei carabinieri

Sul posto, allertati da decine di chiamate al 112, sono quindi intervenuti i carabinieri che hanno poi fermato il ladro. Identificato in un cittadino del Perù di 38 anni, senza fissa dimora, il ladro è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ferito, l'uomo investito è stato invece trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Santo Spirito con una trauma contusivo al ginocchio destro ed una prognosi di 15 giorni.