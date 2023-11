Borseggiatore inseguito da un turista a Termini

Un ragazzo in fuga. Dietro di lui, a rincorrerlo, un uomo, un turista sudamericano. Questa la scena che si sono trovati davanti due carabinieri liberi dal servizio che si trovavano nella zona della stazione Termini, all'Esquilino.

Un inseguimento di fronte al quale i due militari, in servizio alla compagnia di Crotone, in Calabria, non sono rimasti fermi. A rincorrere il minorenne in via Daniele Manin un cittadino colombiano, al quale il ladro - poco prima - aveva rubato la borsa strappandogliela di dosso. Il ragazzo è stato bloccato grazie alla prontezza dei due militari e la refurtiva restituita.

Il minore è stato trattenuto presso uffici della compagnia di Roma Centro, in attesa di essere assegnato in casa famiglia dalla sala operativa sociale comune di Roma. L'arresto è stato poi convalidato.