Turista scippato a Monti, ladro inseguito da un agente in moto

Un inseguimento tra le vie del rione Monti ha visto protagonista un dirigente tecnico della polizia di Stato che, in sella alla sua moto e coadiuvato da alcuni passanti, è riuscito a bloccare il sospetto autore di una rapina avvenuta in piazza della Madonna dei Monti.

Il ragazzo, un egiziano di 19 anni, in concorso con un complice rimasto ignoto, pochi secondi prima aveva strappato dal collo di un turista una collanina d’oro, minacciando poi la vittima con un coltello.

È stato quindi preso in custodia dagli agenti del commissariato Esquilino che, dopo il riconoscimento da parte della vittima, hanno provveduto col fermo. Dopo la convalida, il giudice per le indagini preliminari ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere.