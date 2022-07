Inseguiti dai commessi dopo il furto al supermercato, poi le botte in strada

Inseguito in strada da commessi e personale di vigilianza del supermercato che lo avevano sorpreso con un complice a rubare. Una rapina, con il ladro ed i lavoratori venuti poi alle mani in strada ed il malvivente poi bloccato dalla polizia e finito in manette. Questo quanto accaduto lunedì mattina ai Parioli, ad essere arrestato un 26enne del Bangladesh.In fuga il complice.

I fatti poco dopo le 10:00 di lunedì 25 luglio in un supermercato di via Vittorio Locchi, nel cuore del quartiere della Roma bene del II municipio. Qui due uomini dopo aver rubato alcune bottiglie di superalcolici sugli scaffali dell'esercizio commerciale hanno pensato bene di uscire senza passare per le casse. Un furto palese, con la coppia che si è data alla fuga inseguita dai lavoratori dell'esercizio commerciale.

Riuscito a fuggire uno dei ladri, per il compare le sorti sono andate diversamente. Bloccato dai suoi inseguitori ne è nata una colluttazione. A fermare le violenze ci hanno poi pensato gli agenti delle volanti che lo hanno fermato. Accusato di rapina aggravata in concorso è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito direttissimo. Nessuno è rimasto ferito ne è dovuto ricorrere alle cure mediche.