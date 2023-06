Ladro all'Hard Rock Cafe, incastrato da un furto nello studio di un avvocato

Fermato per un furto nello studio di un avvocato è stato poi arrestato anche per per aver rubato il registratore di cassa dell'Hard Rock Cafe di via Vittorio Veneto. A finire in manette un 28enne originario della Svezia, sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di tentato furto dagli agenti del commissariato Viminale di polizia.

Nello specifico, i poliziotti sono intervenuti in via XXIV Maggio, in Centro, per una segnalazione da parte del personale della vigilanza di due persone che si stavano dando alla fuga dopo essersi introdotte all’interno di uno studio legale civilistico. Giunti sul posto, i poliziotti hanno bloccato due uomini, il 28enne e un 47enne italiano.

Il primo è stato sottoposto a Fermo di P.G. poiché gravemente indiziato anche del reato di furto aggravato commesso il 12 giugno scorso all'Hard Rock Cafè di via Veneto, in cui aveva asportato il registratore di cassa. Il provvedimento a carico del 28enne è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

Il 47enne è stato invece denunciato in stato di libertà e, all’interno dell’autovettura a lui in uso, sono stati rinvenuti attrezzi atti allo scasso.