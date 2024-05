Ladro di gomme da masticare, sotto alla felpa chewing gum per 143 euro

Un ladro di gomme da masticare. Chewing gum per quasi 150 euro che l'uomo aveva nascosto sotto una felpa. Fermato in flagranza di reato all'Appio Latino il malvivente era inoltre ricercato per furto ed evasione.

Sono stati gli agenti del VII distretto San Giovanni e del commissariato Celio, disposizione della sala operativa, a intervenire in via Licia per una segnalazione di furto all’interno di un supermercato. I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato un uomo, 33enne italiano, già fermato da personale della vigilanza, accertando che lo stesso aveva asportato diverse confezioni di gomme da masticare, occultandole sotto la felpa, per un valore complessivo di 143 euro.

Gli agenti, da successivi accertamenti, hanno appurato che il 33enne era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Viterbo, dovendo espiare una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di furto ed evasione; pertanto, al 33enne è stato notificato il provvedimento.

Terminate le attività di rito l’uomo è stato tratto in arresto ed portato nel carcere di Rebibbia.