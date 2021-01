Ladro nei garage distrugge finestrini delle auto con un estintore, catturato dai condomini

Il predone all'opera in alcuni garage nella zona di Centocelle è stato poi arrestato dalla polizia

Rumore di vetri infranti provenienti da un garage condominiale in via del Vivaio a Centocelle. E’ accaduto nella serata di martedì quando un condomino, dopo aver sentito il fragore si è recato nel box e alla vista di un ragazzo che stava frugando all’interno di una vettura ha gridato” al ladro” mettendo in fuga il 20enne. Il giovane è stato bloccato subito dopo dagli stessi condomini mentre provava a scavalcare un cancello.

Intervenuti immediatamente, a seguito della segnalazione al 112, gli agenti della Sezione Volanti hanno rinvenuto all’interno della sacca - nella disponibiltà del ragazzo - la refurtiva: un estintore utilizzato per rompere i vetri delle auto, occhiali da vista ed un coltello multiuso.

Il 20enne, già gravato dalla misura dell’obbligo di firma alla polizia giudiziaria, è stato arrestato per furto aggravato.