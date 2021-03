Razzia all'Eurospin, poi la fuga in autostrada con la merce rubata

Era riuscito a farla franca e pensava oramai di essere al sicuro ed invece è incappatto in una pattuglia della della Polizia Stradale di Frosinone che lo ha fermato in autostrada a bordo di una Fiat Panda di colore bianco.

Come scrive FrosinoneToday, durante il controllo dei documenti gli agenti si sono accorti che all’interno dell’abitacolo vi erano varie buste termiche di un noto supermercato, piene di prodotti alimentari, delle quali se ne chiedeva contezza al conducente, il quale non riusciva a dare una motivazione plausibile sulla quantità di merce trasportata, né forniva la documentazione fiscale relativa ad un possibile acquisto.

Considerato che il veicolo risultava entrato in autostrada al casello di Valmontone, si verificava l’ubicazione in detta località o nelle vicinanze del supermercato Eurospin in questione.

Presi i contatti con il responsabile del punto vendita, questi riconosceva come propria la merce rinvenuta, constatando nell’immediatezza che gli espositori dei prodotti rivenuti risultavano vuoti e riservandosi di estrapolare, al più presto, dal sistema di sorveglianza interna le immagini dell’avvenuto furto.

Tali circostanze portavano alla denuncia in stato di libertà del conducente del veicolo, ponendolo a disposizione della competente A.G. Inoltre, si procedeva ad effettuare ulteriori accertamenti al fine di verificare l’eventuale coinvolgimento in altri furti effettuati presso supermercati della zona.