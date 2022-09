Il ladro che forza il distributore della farmacia con un piede di porco

Armato di piede di porco ha scassinato il distributore automatico di una farmacia in zona Marranella-Torpignattara. Un lavoro notturno rumoroso che non è passato inosservato ai residenti della zona che hanno quindi richiesto l'intervento della polizia.

Il furto è stato messo a segno sabato notte alla farmacia San Luca, in via di Acqua Bullicante. Intervenuti sul posto gli agenti del commissariato Torpignattara di polizia hanno trovato il ladro mentre - levachiodi in mano - rubava il denaro del distributore self service appena forzato.

Poco collaborativo, l'uomo dopo aver minacciato gli agenti ha desistito dai propri intenti. Trovato in possesso di appena 19 euro, appena rubati dal distributore, l'uomo è stato identificato in un 39enne romano ed arrestato per furto.