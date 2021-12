Il ladro in casa mentre dorme, topo d'appartamento fermato con il pc appena rubato

Un ladro in casa mentre il proprietario era nel letto a dormire. Succede a Roma nord, dove la polizia ha poi arrestato il topo d'appartamento.

Sono stati gli uomini della sezione volanti a fermare un 43enne romano, riuscendo a risalire al proprietario del computer, residente in via Adro, che aveva appena segnalato il furto. Il malvivente è stato fermato in piazza Arcisate, zona Labaro, mentre camminava a passo spedito col computer sotto braccio a poche centinaia di metri dall’appartamento in cui si era appena introdotto: vedendo la volante si è nascosto dietro alcuni cassonetti, ma i poliziotti lo hanno bloccato e identificato.

Gli agenti dellevolanti, insieme con gli uomini del distretto Primavalle, lo hanno perquisito e gli hanno trovato addosso una pinza, cacciaviti di diverse dimensioni e anche il mouse e il caricabatterie del computer che reggeva. Arrivati in via Adro, l’uomo che aveva segnalato il furto ha riferito di essersi svegliato a causa di alcuni rumori e che una volta in piedi si è accorto che qualcuno era entrato in casa forzando la portafinestra della cucina e portando via un computer nero con mouse e caricabatteria e portafogli.

Una residente del palazzo ha confermato che pochi minuti prima, mentre rincasava, aveva notato un uomo uscire dall'androne del palazzo con un computer sotto braccio. Il 43enne, conosciuto dalle forze di polizia, è stato quindi arrestato con applicazione della misura degli arresti domiciliari, la refurtiva è stata restituita al proprietario.