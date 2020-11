"Qui abita mia madre", ma la porta è manomessa: ladro fermato in un palazzo di Casal Bertone

Lo hanno sorpreso sulle scale di una palazzina in via di San Romano, proprio dove si era appena introdotto con un vero e proprio kit atto allo scasso formato da 2 cacciaviti, 5 chiavi passepartout, 2 torce tascabili, 3 pezzi di cera da calco, 2 pezzi di stucco da calco per legno, una lima in metallo, un paio di forbici in metallo usurate, una chiave in metallo spezzato, guanti e due accendini.

L'uomo, un romano di 59 anni ha cercato di giustificarsi con gli agenti del commissariato Sant'Ippolito, intervenuti a seguito di segnalazione al NUE 112, dicendo che era appena uscito da casa della madre.

Verificato che la residenza era in tutt'altro posto e che il nottolino della porta di fronte al quale l'hanno trovato presentava chiari segni di effrazione, il 59enne è stato arrestato in flagranza di reato per tentato furto.