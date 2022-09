Ruba abiti per 1000 euro alla Coin, poi prova a scappare a bordo di un bus

Ha rubato capi d'abbigliamento griffati per un valore di circa 1000 euro alla Coin di San Giovanni. Visto scappare dal personale di vigilanza si è dato alla fuga per le strade del quartiere salendo poi a bordo di un bus, dove è stato individuato e fermato dalla polizia. A finire in manette un 36enne.

Il furto è stato messo a segno nel primo pomeriggio di martedì nel grande magazzino di piazzale Appio. Qui il ladro, un cittadino peruviano, dopo aver rubato vestiti - tutti di Armani - ed averli nascosti in una borsa schermata con tutte le placche antitaccheggio, si è poi dato alla fuga.

Fornite le indicazioni agli agenti del commissariato Appio di polizia il ladro è stato poi bloccato a bordo di un bus fermo al capolinea di largo Lorenzo Cuneo, ad Arco di Travertino. Arrestato con l'accusa di furto aggravato la refurtiva è stata poi riconsegnata ai responsabili della Coin.