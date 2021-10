Ruba borsa ad una cliente del ristorante, messo in fuga dalla titolare del locale

Il tentato furto in via Giovanni Lanza

E' stato messo in fuga dalla titolare del ristorante e poi arrestato. Sono stati i carabinieri della Stazione Roma Piazza Danta ad ammanettare un 42enne algerino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto con destrezza poiché accusato di avere asportato la borsa che una 37enne aveva appeso sulla spalliera della sedia mentre pranzava, sul marciapiede, davanti ad un ristorante in via Giovanni Lanza, nella zona del Rione Monti.

Il gesto dell’uomo è stato notato dalla titolare del ristorante che lo ha messo in fuga e che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. Il 42enne, alla vista dei militari intervenuti, ha tentato di disfarsi della borsetta ma è stato immediatamente bloccato in via Merulana.

Trattenuto nelle camera di sicurezza in caserma, in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo, dovrà rispondere del reato di tentato furto.