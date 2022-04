Il ladro che ruba le offerte in chiesa ed aggredisce il custode

Un ladro senza scrupoli. Nel mirino del predone le offerte dei fedeli. Succede a Trastevere dove gli agenti del commissariato Celio hanno arresato un 38enne gravemente indiziato di rapina. A chiamare il 112 il custode della chiesa di San Benedetto in Piscinula, nell'omonima via dello storico rione della Capitale.

Notato un uomo rubare i soldi dalla cassettina delle elemosine utilizzando del nastro bi-adesivo calato attraverso la fessura per l’inserimento del denaro, gli ha intimato di smettere: per tutta risposta lo straniero lo ha spintonato ed è fuggito inseguito dal custode stesso fino all’arrivo degli uomini in divisa.

L’arresto è stato poi convalidato dal gip del tribunale di Roma in sede di udienza di convalida.