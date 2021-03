Ladro al centro commerciale taglia placche antitaccheggio ed aggredisce guardia giurata

Ladro al centro commerciale di viale Palmiro Togliatti dove gli agenti del commissariato Romanina hanno arrestato un cittadino georgiano di 43 anni, colto in flagranza del reato di rapina e danneggiamento aggravato. Gli agenti sono stati inviati all’interno del centro commerciale Cinecittà Due poiché le guardie giurate avevano sorpreso e bloccato il 43enne mentre stava prelevando dagli scaffali di un negozio 3 capi di abbigliamento.

Entrato in un camerino di prova l'uomo è uscito poco dopo ed ha riposto solo due dei tre capi d'abbigliamento che aveva preso. Fuori dal negozio l’uomo è stato invitato a rientrare per un controllo ma dopo un iniziale atteggiamento consenziente ha tentato di fuggire spingendo la Guardia Giurata.

Una volta bloccato, la perquisizione personale ha permesso di rinvenire 1 tronchesina e 1 tagliaunghie utilizzati dall’uomo per rimuovere le placche antitaccheggio dai capi di abbigliamento. Il valore dei 2 capi sottratti, di cui uno danneggiato equivale a 199 euro.

Ladro in un supermercato all'Esquilino

In via Buonarroti invece, gli agenti del commissariato Esquilino hanno arrestato per furto aggravato un cittadino italiano di 31 anni, accusato di aver asportato 13 flaconi di shampoo da un supermercato della zona. L’uomo è stato associato presso le camere di sicurezza della locale Questura in attesa di rito direttissimo.