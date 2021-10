Centocelle: ruba cellulare sul tram, inseguito dalla vittima viene poi arrestato dalla polizia

Il furto a bordo di un mezzo pubblico in transito in via Bresadola

Ha rapinato un telefono cellulare a bordo di un tram ma è stato prima inseguito dalla giovane vittima e poi arrestato dalla polizia. E' successo a Centocelle dopo che il ladro aveva appena rubato ad una ragazza lo smartphone sul 19, in quel momento in transito su via Bresadola. E’ accaduto alle 20.25 circa di lunedì sera.

A intervenire sul posto a seguito di una segnalazione di lite al 112 gli agenti della Sezione Volanti che, al loro arrivo, hanno visto il ragazzo straniero, responsabile del furto, inseguito da una ragazza e da altri due giovani. Immediatamente bloccato il malvivente è stato arrestato per rapina. La vittima ha raccontato ai poliziotti che, nel tentativo di riavere il cellulare, è stata spintonata e minacciata dall’autore del furto.

Facendo il percorso a ritroso gli agenti sono poi riusciti a recuperare il telefono della vittima, rinvenuto sotto un auto in sosta - non danneggiato e immediatamente riconosciuto dalla ragazza come il proprio. Il ladro 37enne, originario del Sudan, al termine degli accertamenti, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida.

Furto sul tram all'Esquilino

A finire in manette poche ore prima anche un uomo di origini campane, di 42 anni con vari precedenti di polizia. Intorno a mezzogiorno, mentre si trovava a bordo del tram, giunto in via Farini, zona Termini-Esquilino, non appena si sono aperte le porte del mezzo, ha afferrato per un braccio una ragazza e, dopo averla strattonata, per garantirsi la fuga, l’ha fatta cadere in terra asportandole il cellulare. Fuggito a piedi, l’uomo è stato subito notato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale che hanno iniziato ad inseguirlo.

Bloccato in piazza dell’Esquilino il malvivente stava già tentando di disfarsi di 2 telefoni cellulari. Uno è stato restituito alla vittima, mentre per l’altro sono in corso indagini per risalire al proprietario.