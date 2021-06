Ladro al Carrefour minaccia addetto alla sicurezza con un cacciavite

/ Via Casilina, 995

Ha minacciato l'addetto alla sicurezza del supermercato dal quale stava cercando di rubare degli alcolici con un grosso cacciavite. Succede al Carrefour di via Casilina, all'Alessandrino, dove i carabineiri della locale stazione hanno arestato un 68enne della Repubblica Dominicana, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di rapina impropria.

L’uomo è entrato al supermercato di via Casilina 995 nel quartiere Alessandrino, e si è diretto, notato dal personale addetto alla sicurezza, verso il reparto alcolici dove ha prelevato due bottiglie di liquore. Dopo aver forzato le placche antitaccheggio, il 68enne ha occultato le bottiglie all’interno del suo zaino e ha tentato di uscire dal negozio dopo aver oltrepassato le casse senza pagare.

Fermato dall’addetto alla sicurezza, che nel frattempo aveva allertato i Carabinieri tramite 112, l’uomo lo ha minacciato con un grosso cacciavite ma è stato bloccato dai militari immediatamente intervenuti. La refurtiva è stata recuperata e il cacciavite è stato sequestrato mentre l’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.