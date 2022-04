Preso il ladro di cantine della Roma bene: è sospettato di decine di furti

E' sospettato di decine di furti, quasi un centinaio. E' finito in manette il topo di cantine che aveva allarmato gli abitanti dei quartieri della Roma bene. Quartiere Trieste, quartiere Africano, Salario e Parioli questo il terreno di caccia del ladro che nelle ultime due settimane aveva "battezzato" e forzato i locali seminterrati di decine di condomini del II municipio. A mettere fine alle sue scorribande la polizia, che lo ha fermato in flagranza di reato dopo l'ennesima visita in uno scantinato a corso Trieste.

Sono stati gli agenti del commissariato Vescovio, chiamati dal portiere di uno stabile al quartiere Trieste, a sorprendere un cittadino romeno, non residente nel condominio, a rovistare nelle cantine. I poliziotti hanno quindi arrestato il 42enne, gravemente indiziato di furto per aver forzato la porta di 10 locali ed aver portato fuori da uno di questi 2 vassoi in argento ed un kit da sommelier, poi riconosciuti dal legittimo proprietario.

Il predone inoltre dovrà rispondere anche del reato di evasione in quanto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’arresto è stato convalidato dal gip del tribunale di Roma e per l’uomo è stata disposta la misura cautelare in carcere. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se sia responsabile di altri episodi analoghi avvenuti nel quartiere.