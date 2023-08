Tappa a Roma di ritorno dalla Spagna, ladro entra nel camper mentre cenano al ristorante

"Vorrei ringraziare pubblicamente quella 'bravissima persona' che ha rotto il nostro camper mentre io e la mia famiglia di passaggio da questa splendida città stavamo cenando al ristorante". È amaramente ironica Elvira Pasca, vittima di un furto durante una breve tappa nella Città Eterna. Nel mirino il caravan lasciato regolarmente in sosta nella zona dell'Aventino, a Piramide. Poi la cena con il marito e le due figlie in un ristorante della zona. Al ritorno la brutta sorpresa.

La sgradita visita la sera di venerdì 25 agosto, quando la famiglia, di rientro a Taranto - in Puglia - si è fermata per una tappa nella Capitale. Lasciato il camper in via della Piramide Cestia, zona Ostiense, si recano al ristorante: "Ha rotto l'oblò del nostro camper parcheggiato proprio di fronte al locale dove erano situati anche i tavoli. Strano che nessuno abbia visto nulla. È entrato, ha svuotato tutti i mobiletti, compreso il pentolame, ed ha rovesciato ogni cosa sul pavimento".

Una tappa romana che non dimenticheranno: "Siamo di ritorno dalla Spagna. Siamo stati a Barcellona dove abbiamo lasciato il camper in zone molto meno tranquille così come abbiamo fatto tante altre volte durante i nostri viaggi. La cosa assurda è che l'hanno fatto proprio sotto i nostri occhi. Bastava che fossimo usciti un attimo dal locale e avremmo visto questa scena e probabilmente non sarebbe finita come è finita. Ci siamo fermati a Roma solo per cenare per poi ripartire alla volta di Taranto".

Sporta denuncia alle forze dell'ordine, con il ladro che per infrangere il vetro dell'oblò si è ferito lasciando - oltre al caos - anche delle macchie di sangue, Elvira Pasca conclude: "Oltre la rabbia e la delusione l'obiettivo è quello di informare magari altri camperisti di stare attenti a lasciarlo seppur in una zona apparentemente tranquilla e trafficata. È stata una veramente violazione della nostra privacy".