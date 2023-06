Ladro viene scoperto mentre ruba in appartamento, fugge e precipita dal terrazzo. È grave

Era in casa quando ha sentito dei rumori sospetti in cucina, è andata a vedere e ha trovato un ladro che era appena entrato in suo appartamento. L'uomo, una volta scoperto, ha spinto la proprietaria dell'abitazione e ha tentato la fuga, precipitando però dal terrazzo. È successo a Ostia, in via delle Azzorre. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa della donna che, intorno alle 23, hanno sentito un tonfo.

Sul posto sono accorsi i carabinieri di Ostia che hanno trovato l'uomo riverso sull'asfalto. I sanitari del 118, anche loro allertati, hanno soccorso il ladro portandolo in codice rosso in ospedale. L'uomo non è in pericolo di vita, se la caverà con trenta giorni di prognosi per una tibia spezzata. I carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica dei fatti, hanno appurato come il ladro abbia tentato di fuggire scappando la primo piano dell'appartamento che voleva svaligiare. Un fuga, però, finita male. Ora è accusato di rapina impropria.