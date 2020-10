Ladro al centro commerciale: fermato con 900 euro di abiti nella borsa schermata

Ladro "sportivo" al Centro Commerciale Euroma2 dove i carabinieri della Stazione Roma Eur hanno arrestato un cittadino cubano di 27 anni, nella Capitale senza fissa dimora, con l’accusa di furto aggravato.

Il giovane è entrato in un negozio di abbigliamento sportivo ospitato nella galleria commerciale dell'Eur e, dopo aver forzato le placche antitaccheggio, si è appropriato di circa 900 euro in capi di abbigliamento di marca, nascondendoli in uno zaino “schermato”, ulteriore accortezza escogitata per eludere le barriere elettroniche dell’esercizio commerciale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Suo malgrado, non è riuscito a eludere l’attenta sorveglianza degli addetti del negozio che, notati gli strani movimenti del 27enne, hanno avvisato i Carabinieri del vicino Comando Stazione. I militari sono intervenuti rapidamente, bloccando il ladro e recuperando l’intera refurtiva.