Ladro scoperto a scavalcare con una bici sulle spalle

Il 55enne ha provato a nascondersi fa le auto in sosta ma è stato individuato e bloccato dai carabinieri

Ladro maldestro in manette a Marconi. Il predone è stato infatti sorpreso mentre tentava di scavalcare un muro condominiale con una bicicletta in spalla appena rubata. È finito, così, in manette, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere, un 55enne romano, senza occupazione e con precedenti.

La scorsa notte, transitando in via Oderisi da Gubbio, i Carabinieri hanno notato l’uomo con la bicicletta sulle spalle mentre stava scavalcando il muro di recinzione di un condominio. Accortosi dell’arrivo dei Carabinieri, il ladro maldestro ha tentato di nascondersi all'interno dei parcheggi condominiali, tra le auto in sosta, ma è stato immediatamente individuato e bloccato. I Carabinieri hanno accertato che l’uomo aveva appena rubato la bicicletta dall’androne del condominio.

Il 55enne, accusato di furto e sanzionato per violazione delle norme antiCovid-19, è stato arrestato, portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario.