Il ladro di bici bloccato e arrestato grazie a un Casamonica

Inseguito, bloccato e affidato alla polizia da un membro della famiglia Casamonica: è successo a un 39enne di origini romene che nei giorni scorsi ha pensato bene di rubare una bici elettrica da quasi 2.000 euro parcheggiata in strada, completamente ignaro del fatto che appartenesse a un componente di una famiglia nota soprattutto per i trascorsi criminali.

È il 17 maggio quando il 39enne adocchia una costosa bici elettrica incatenata a un palo in una strada del Quadraro, a poca distanza dal “quartier generale” della famiglia sinti. L’occasione è ghiotta: si ferma, tira fuori le tronchesi e monta in sella. A

poca distanza però c’è il legittimo proprietario, Amabile Casamonica, 48 anni (che, è bene sottolinearlo, non è stato coinvolto in alcuna indagine né procedimento giudiziario che ha convolto invece i Casamonica condannati lo scorso settembre per associazione mafiosa), che assiste alla scena e si lancia all’inseguimento.

Il ladro, aiutato dalla bici elettrica, riesce a sfuggirgli. Qualche minuto dopo però Casamonica lo avvista in un’altra strada del quartiere e chiama il 112, rimettendosi alle calcagna e bloccandolo: sul posto arrivano i poliziotti del commissariato Appio Nuovo, che arrestano il 39enne.

Il mattino seguente l’uomo siede sul banco degli imputati a Piazzale Clodio, sottoposto a direttissima. Accusato di furto, il fermo è stato convalidato e per lui è scattato l’obbligo di firma.