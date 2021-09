Termini: ruba bagagli in stazione, arrestato ladro seriale

Bloccato dagli agenti della Polizia Ferroviaria è stato riconosciuto come responsabile di altri 5 furti

/ Via Giovanni Giolitti

Un vero e proprio spauracchio per i viaggiatori in transito alla stazione Termini di Roma. A mettere fine alle scorribande di un ladro seriale di valigie il personale della Squadra di Polizia di Roma Termini che ha tratto in arresto l'uomo, responsabile di furto pluriaggravato.

Il ladro, un senza fissa dimora, dopo essersi impossessato di due bagagli di una viaggiatrice approfittando della sosta del treno nella stazione di Roma Termini, è stato sorpreso e subito bloccato dagli agenti.

Lo stesso, dopo la verifica delle immagini rilevate per precedenti furti con la stessa modalità, è stato riconosciuto responsabile di altri 5 furti perpetrati nei giorni precedenti.

L'arresto è arrivato nell'ambito delle attività di controllo nelle stazioni ferroviarie compiute nella settimana dal 6 al 13 settembre dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, nell’ambito di un’ azione di controllo straordinario, disposta dal Servizio di Polizia Ferroviaria su scala nazionale aderendo all’iniziativa "Rail Action Week".