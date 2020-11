Armato di martelletto infrange vetro di un’auto, ladro in manette

Predone dalle auto in sosta al Portuense. L’uomo, un 43enne, è stato arrestato per tentato furto e resistenza a Pubblico Ufficiale dagli agenti del XII Distretto Monteverde. Lo straniero, è stato notato in via dei Colli Portuensi altezza piazzale Morelli mentre, con fare sospetto, stazionava vicino ad una autovettura parcheggiata.

Dopo aver estratto da un marsupio un martelletto frangivetro ha iniziato a colpire il finestrino del veicolo. Immediatamente i poliziotti si sono avvicinati e l’uomo, un cittadino egiziano, ha tentato la fuga in direzione circonvallazione Gianicolense. Raggiunto, ha iniziato a colpire gli agenti ma è stato bloccato.

Accompagnato negli uffici di polizia, è emerso dai successivi accertamenti che l'uomo era gravato dal divieto di dimora nel comune di Roma a seguito di un arresto avvenuto il 4 novembre scorso.