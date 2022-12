Svaligia auto in sosta ma viene sorpreso dalla proprietaria

Non aveva fatto i conti con la proprietaria dell'auto che aveva deciso di svaligiare in Centro Storico. Così è finito un manette. Sono stati i carabinieri della stazione piazza Farnese su segnalazione giunta al numero di emergenza, ad intervenire in piazza Nicosia, dove pochi minuti prima, un malvivente era stato notato trafugare all’interno di un’auto, proprio dalla proprietaria.

Le urla della donna hanno attirato l’attenzione di un allievo carabiniere in transito che ha subito fermato il soggetto e allertato il 112, richiedendo l’intervento sul posto di una pattuglia. Dopo pochissimi istanti è giunta sul posto la pattuglia che ha preso in consegna lo straniero - un 34enne - conducendolo in caserma.

Il ladro è stato poi condotto presso le aule di piazzale Clodio dove al termine del rito direttissimo l'arresto arresti sono stato convalidato.