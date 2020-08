Sorprende ladro nella sua auto e viene minacciato con un coltello

Ha sorpreso il ladro nella sua auto ed è stato minacciato con un coltello. E' accaduto a Centocelle dove un 22enne è stato poi arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.

Il giovane ha approfittato della momentanea sosta di un automobilista, lasciando l’auto aperta, in via degli Eucalipti. Il ladro ha approfittato della situazione, iniziando a rovistare nel cruscotto senza trovare nulla di allettante, ma è stato scoperto dal proprietario dell’auto tornato dopo pochi istanti a riprenderla.

E’ nata tra i due una colluttazione, all’esito della quale il “topo d’auto” ha improvvisamente estratto dalla tasca un coltello con cui ha minacciato l’automobilista prima di fuggire. Anche in questo caso, la tempestiva segnalazione al 112 ha consentito ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma di intervenire in tempi rapidi ed efficacemente, bloccando il cittadino egiziano a poca distanza.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato in possesso del fermato ben 4 coltelli, che sono stati sequestrati.

Identificato in un 22enne egiziano, senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine, il ladro è stato arrestato per tentata rapina aggravata e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa del rito direttissimo.