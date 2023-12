Furti sulle auto: ladro fermato con la cassetta degli attrezzi in mano

Non è passato inosservato ai residenti. Un uomo, notato sulla via Tiburtina mentre si aggirava tra le auto in sosta, con una cassetta degli attrezzi in mano. Una persona sospetta che ha fatto scattare l'allarme con diverse segnalazioni al 112.

Poco dopo una pattuglia della stazione carabinieri Roma Casalbertone è intervenuta e ha individuato l’uomo in strada ed ha accertato che poco prima era riuscito ad aprire lo sportello di una Smart e si era impossessato della valigetta piena di attrezzi e lo hanno arrestato.

L’uomo, un cittadino algerino, di 41 anni, dovrà rispondere del reato di furto su autovettura.