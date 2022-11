Ladro d'auto distrugge i vetri di quattro vetture in sosta

Notte di danni e di vetri infranti all'Alessandrino dove un ladro ha spaccato i finestrini di quattro vetture in sosta rubando gli oggetti contenuti all'interno delle vetture prese di mira. Il rumore dei cristalli rotti ha allarmato i residenti che hanno quindi richiesto l'intervento al 112.

Il ladro - un 42enne - è entrato all'opera intorno alle 4:00 della notte del 24 novembre in via delle Ciliegie. Proprio qui un abitante della zona è stato risvegliato dal frastuono dei finestrini mandati in frantumi. Sul posto è quindi intervenuta una volante della questura di Roma. Una volta in via del Pergolato i poliziotti sono stati richiamati dall'allarme scattato da una vettura in sosta che si trovava sulla strada parallela a viale Palmiro Togliatti.

Una volta in via delle Ciliegie hanno visto un uomo inserire il proprio braccio all'interno di una Renault Clio, a cui il ladro aveva distrutto uno dei deflettori anteriori. Alla vista degli agenti il 42enne ha tentato una fuga ma è stato subito bloccato con ancora in mano un martelletto frangivetri di colore rosso. Nello zaino un cacciavite ed un carica batterie con inserimento all'accendi sigari per iPhone.

Fermato in flagranza di reato il ladro, gli agenti hanno accertato il danneggiamento di un totale di 4 quattro auto tutte lasciate in sosta in via delle Ciliegie: la Clio dove era stato fermato con le mani nel sacco, una Citroen C3 (con il nottolino di apertura forzato ed i segni di rovistaggio del ladro all'interno), una Ford Kuga con il vetro anteriore infranto ed una Ford B Max con il deflettore rotto. All'interno di quest'ultima - oltre ai segni del passaggio del ladro - anche un fil di ferro di colore bianco presumibilmente usato per accendere e scappare con una delle vetture prese di mira.

Individuati i proprietari delle vetture danneggiate gli agenti hanno accertato il furto del caricabatterie per iPhone all'interno della Ford B Max, con la refurtiva poi restituita al legittimo proprietario.

Identificato in un cittadino marocchino di 42 anni, con precedenti, l'uomo è risultato essere sottoposto alla misura cautelare di obbligo di presentazione alla pg. Arrestato per tentato furto aggravato è stato giudicato con rito direttissimo con l'autorità giudiziaria che ha convalidato il fermo.