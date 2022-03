Il ladro armato di coltello nell'asilo nido

Un ladro armato di coltello in un asilo nido. Succede nella zona dell'Appio Claudio, dove un uomo è entrato nella scuola convenzionata a caccia di armadietti da svaligiare e soldi da rubare. Fermato in flagranza di reato è stato poi arrestato.

Sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale ad intervenire nella notte dopo che alcuni residenti hanno notato un uomo entrare nell'asilo nido "Il cestino dei tesori" che si trova in via Fabrizio Luscino, a due passi dal parco di san Policarpo. I caschi bianchi hanno quindi chiesto ausilio ai carabinieri che sono intervenuti sul posto.

Una volta all'interno della scuola i militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso un uomo - poi identificato in un 39enne egiziano - che stava forzando gli armadietti dell'istituto scolastico armato di un grosso coltello. Poco propenso al dialogo ha minacciato i militari con l'arma per poi essere bloccato non senza difficoltà.

Trovato con indosso un centinaio di euro - poi risultati rubati nell'asilo nido - il 39enne è stato quindi arrestato. Informata l'autorità giudiziaria dovrà rispondere dei reati di furto aggravato, minacce e resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di oggetti atti ad offendere.