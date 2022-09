Armato di ascia e martello ruba denaro al distributore automatico dell'ambulatorio

Lo hanno fermato in flagranza di reato mentre distruggeva con un'ascia un distributore automatico all'interno di un ambulatorio del distretto sanitario. A finire in manette un 54enne, bloccato dai carabinieri in alcuni locali della Asl Roma 5 in via dei Castagni, a Bivio di Guidonia, comune della provincia nord est della Capitale.

Sono stati alcuni passanti, alle prime ore di mercoledì 7 settembre, a notare una persona sospetta armeggiare davanti una delle porte d'ingresso dell'ambulatorio del comune della Città dell'Aria con un martello. Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di largo Centroni che una volta sul posto sono stati attirati dal frastuono fatto dall'uomo che - attrezzi da lavoro ancora in pugno - stava scassinando un distributore automatico di snack.

Con indosso del denaro ed alimenti appena prelevati dalla macchinetta, l'uomo è stato disarmato ed accompagnato nella caserma dei carabinieri. Identificato in un 54enne del posto, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato arrestato. Dovrà rispondere di furto aggravato.