Forza la porta d'ingresso ed entra in un appartamento per svaligiarlo

Ladri in casa a Centocelle dove un topo d'appartamento ha provato a svaligiare un'abitazione. Il malvivente, un 68enne romano, ha infatti forzato la porta d'ingresso di una casa al quarto piano in una palazzina di via Filippo Arena. Il rumore dell'effrazione ha però richiamato l'attenzione dei vicini che hanno quindi richiesto l'intervento al 112.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del V distretto Prenestino di polizia ed i poliziotti della squadra mobile che hanno sorpreso il ladro sul pianerottolo bloccandolo prima che potesse scappare. Arrestato al termine della direttissima il fermo è stato convalidato con il 68enne trasferito in carcere.

Ladri a Casal Bruciato

Sono invece stati tre i ladri fermati sempre dalla polizia nella zona di Casal Bruciato. La banda, tutti georgiani, è stata infatti bloccata dai poliziotti dei commissariati Sant'Ippolito e Porta Pia dopo essere stati trovati in un appartamento in via Diego Angeli e poi arrestati.