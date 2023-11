Ladro d'appartamento scappa con l'auto del proprietario di casa

Hanno seguito il Gps installato sull'auto appena rubata localizzando sia la vettura che il ladro. Così è finito in manette un "topo d'appartamento" entrato all'opera a Torpignattara.

L’uomo si è introdotto all’interno di un’abitazione in via Fausto Pesci, sottraendo del denaro e delle chiavi di un’auto con la quale si è poi allontanato. La vettura è stata però geolocalizzata in via Palmiro Togliatti, dove gli agenti, rapidamente giunti, hanno prima rintracciato e poi bloccato lo straniero.

Identificato in un tunisino di 31 anni è stato denunciato per furto e, a seguito di ulteriori accertamenti svolti dall’ufficio immigrazione, è stato arrestato poiché responsabile di reati legati all’immigrazione clandestina.

Furti nelle auto

Sempre a Torpignattara i poliziotti hanno arrestato un 28enne del Bangladesh gravemente indiziato del reato di furto aggravato. Giunti in viale Aicardi, gli agenti hanno trovato il proprietario dell’autovettura che indicava loro la presenza di un uomo che stava rovistando all’interno della stessa. Fermato e identificato, il 28enne è stato sottoposto a perquisizione personale a seguito della quale è stata rinvenuta la somma di 56 euro, il tutto riconosciuto dal proprietario del veicolo.

Tutti e due gli arresti sono stati convalidati.