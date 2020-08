Sorpreso a rubare nell'appartamento della portiera, ladro in manette

Lo hanno sorpreso mentre rovistava nei cassetti dell'appartamento di una portiera a Casal Bruciato. Ad essere arrestato in flagranza di reato un ladro di 35 anni. Il tentato furto alle 8:00 di giovedì in un'abitazione di via San Polo dei Cavalieri.

In particolare il ladro, un cittadino del Marocco di 35 anni già conosciuto alle forze dell'ordine, approfittando della portiera impegnata nelle pulizie della palazzina, è entrato nel suo appartamento e si è diretto nella camera da notte della lavoratrice.

La sua presenza non è però passata inosservata alla donna che ha quindi allertato le forze dell'ordine. Immediatamente sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato Sant'Ippolito di polizia che hanno sorpreso il ladro con le mani nel sacco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo è stato arrestato per tentato furto in abitazione.