Il giovane ladro sorpreso in casa da una coppia di pensionati

Sono rientrati in casa ed hanno trovato la porta chiusa dall'interno. Nell'abitazione un ladro d'appartamento che è stato poi fermato dai carabinieri. Succede a San Vittorino, nel VI municipio delle Torri, dove la scorsa notte i militari della locale stazione, coordinati dalla procura della repubblica presso il tribunale per i minori di Roma, hanno arrestato un minore, gravemente indiziato di aver perpetrato un furto in un appartamento di una coppia di pensionati del posto,

A seguito della recrudescenza del fenomeno dei furti in abitazione nei popolosi di Corcolle e Colle Fiorito di Guidonia, fra la periferia e la provincia nord est di Roma, il comando compagnia carabinieri di Tivoli ha predisposto un aumento delle pattuglie in orario notturno al fine di prevenire e reprimere il fenomeno.

L’allarme è stato dato proprio dai proprietari un’anziana coppia che, rientrata a casa, ha notato la porta dell’abitazione bloccata e sentito dei rumori provenire dall’interno. L’immediata chiamata al 112 e la reattività dell’operatore della centrale operativa della compagnia tiburtina hanno consentito alla pattuglia dei carabinieri di San Vittorino di raggiungere l’abitazione in brevissimo tempo e sorprendere un minorenne intento ad uscire, scavalcando una finestra.

Il minore, 16enne, nonostante la presenza dei militari, ha tentato la fuga ma è stato poco dopo raggiunto e fermato. I militari lo hanno trovato in possesso degli arnesi da scasso e ancora di tutta la refurtiva: sei orologi e diversi preziosi in oro, tutto restituito all’anziana coppia, ancora sotto choc per l’accaduto ma che ha tenuto a ringraziare i militari intervenuti con prontezza e rapidità.

Per il minorenne, invece, si sono aperte le porte del centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli.