Ladro alla Camilluccia: arrestato a due anni dal furto

Era il dicembre del 2018 quando assieme ad un complice entrò in un appartamento alla Camilluccia rubando denaro e gioielli. A distanza di oltre due anni gli investigatori hanno chiuso il cerchio su di lui, identficandolo e notificandogli una nuova ordinanza di custodia cautelare.

L'uomo, un 51enne di origini serbe, è infatti ritenuto l'autore di un furto messo a segno in un'abitazione di via Igea. Un colpo cospicuo, con il ladro che assieme ad un complice riuscì a portare via orecchini in oro (quattro paia), un solitario in oro bianco di Bulgari, quattro spille sempre in oro bianco oltre ad altri preziosi e del denaro contante (poche centinaia di euro).

A condurre gli investigatori del commissariato Monte Mario di polizia all’identità del 51enne, già ristretto in carcere per reati contro il patrimonio, le tracce ematiche lasciate dall’uomo nell’appartamento - repertate nel corso del sopralluogo - dagli agenti della Polizia Scientifica. Identificato uno dei topi d'appartamento, nonostante siano passati due anni, proseguono le indagini per individuare il complice del 51enne.