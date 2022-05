Viene svegliata dai rumori e trova ladro sul pianerottolo di casa

Ha sentito dei rumori sospetti provenire dalla porta di ingresso del suo appartamento e si affacciata e dallo spioncino aveva notato un uomo, armeggiare con un arnese sulla serratura. Davanti alla porta della sua abitazione a Primavalle, c'era un ladro.

È a quel punto che è scattato l'allarme al numero unico per le emergenze che ha permesso i carabinieri di Bravetta di intevenire e arrestare il ladro, un 69enne originario della provincia di Isernia, ancora sul pianerottolo.

I fatti si sono consumati in un condominio di via Simone Mosca. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che poco prima l'indagato aveva tentato di scassinare un'altra serratura di un altro appartamento dello stesso stabile. Il 69enne, gravemente indiziato del reato di tentato furto in abitazione, è stato condotto presso le aule di piazzale Clodio dove, al termine dell’udienza, l'arresto è stato convalidato.