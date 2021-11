Armato di forbici minaccia clienti e dipendenti del supermercato e scappa con bottiglie di alcolici

Ha minacciato clienti e dipendenti del supermercato impugnando un paio di forbici e poi ha rubato delle bottiglie di alcolici. A gelare il sangue delle persone presenti all'interno di un supermercato in zona piazza Bologna un 25enne del Mali, poi arrestato dalla polizia per rapina aggravata. Il furto in un supermarket di via della Lega Lombarda.

Richiesto l'intervento al 112 quando sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Lorenzo e Sant’Ippolito, l’uomo ha opposto resistenza ma è stato bloccato.

Sempre per il medesimo reato è stato fermato in un supermercato in via Tor de' Schiavi, nella zona di Centocelle, un secondo ladro. In questo caso sono stati i poliziotti del V Distretto Prenestino a fermarlo mentre stava tentando di rubare alcune bottiglie di alcolici.

I successivi accertamenti foto dattiloscopici hanno fatto emergere a carico dell’uomo, identificato per un 26enne del Bangladesh, un mandato di cattura per furto aggravato dovendo lo stesso scontare una pena di 7 mesi e 29 giorni.