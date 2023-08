Ruba Airpods dall'auto di un turista, localizzati a Centocelle: in casa altra refurtiva

Sono arrivati diretti in un appartamento di Centocelle dopo aver localizzato la refurtiva. A seguito di una denuncia di furto, un uomo di 50 anni del Marocco, è stato trovato in possesso di un paio di cuffie tipo Apple Airpods, rubate dall’interno dell’auto di un turista francese lo scorso 14 agosto.

I carabinieri della stazione di Roma Cinecittà lo hanno localizzato e denunciato per ricettazione anche perché, a seguito della perquisizione presso la sua abitazione è stato trovato in possesso anche di 2 computer portatili, risultati rubati in data 12 agosto che sono stati sequestrati, in attesa di essere restituiti ai legittimi proprietari.

Le cuffie sono state restituite all’avente diritto.