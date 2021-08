Sorprende ladro in casa, il bandito reagisce e lo ferisce con un coltello

Ha sorpreso in casa sua un ladro che, per cercare di farla franca, ha reagito ferendolo a un braccio con un coltello. Paura a Ostia, dove nella notte tra il 10 e l'11 agosto, il proprietario di un appartamento di via Angelo Bertolotto, rientrando in casa, ha trovato l'uomo che stava iniziando a rubare.

Da qui si sono susseguiti momenti di tensioni, con il ladro che - armato di coltello - si è fatto consegnare anche il portafogli e il telefonino dal padrone di casa. Una colluttazione durata minuti, con la vittima che è riuscita a dare l'allarme e con il ladro, invece, che per evitare che arrivassero le forze dell'ordine ha tentato anche di strangolare l'uomo.

Sul posto, però, sono riusciti ad intervenire i carabinieri della compagnia di Ostia che hanno bloccato e arrestato il malvivente. Per il ladro è scattata l'accusa di tentato omicidio e tentato furto in appartamento. Il padrone di casa, medicato all'ospedale Grassi di Ostia, ha riportato una ferita guaribile in sette giorni.