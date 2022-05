Il ladro acrobata fermato dagli abitanti del condominio

Lo hanno visto mentre dal terrazzo della palazzina che aveva messo nel mirino si calava con una corda con l'intento di entrare in un appartamento al terzo piano. Un ladro acrobata che non è sfuggito agli abitanti di Vigne Nuove che lo hanno fermato e poi consegnato nelle mani dei carabinieri.

Il topo d'appartamento è entrato all'opera domenica sera in una palazzina popolare di via Amleto Palermi, a due passi da Porta di Roma. Notato un uomo attaccato ad una corda sulla facciata del palazzo, è scattata quindi l'allerta al 112. Scoperto, il malvivente ha provato a scappare tentando di usare la corda con la quale voleva entrare nel balcone del terzo piano per scendere sino a livello strada.

Un tentativo rumoroso quello del predone, che ha attirato altri abitanti della zona che lo hanno bloccato dopo essersi lanciato nel vuoto da un'altezza di circa 2 metri. Oramai braccato, l'uomo ha riportato una ferita alle gambe. Una volta bloccato sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della compagnia Roma Montesacro. Trasportato in ospedale dall'ambulanza del 118 i militari hanno sequestrato un borsone che il ladro aveva sulle spalle all'interno del quale sono stati trovati attrezzi da scasso.

Identiticato in un 49enne romano, residente poco distante da dove ha provato a mettere a segno il furto, è stato fermato per tentato furto in abitazione e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa della convalida del fermo.