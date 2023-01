Ladro acrobata si arrampica sui tubi per saccheggiare appartamento

Stava letteralmente scalando un tubo per raggiungere un appartamento. A fermerlo ieri sera sono stati i carabinieri di Nomentana, in piazza San Saturnino un 18enne romeno, gravemente indiziato del reato di furto aggravato e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane è stato notato da alcuni cittadini mentre si arrampicava tramite il tubo di scorrimento dell’acqua piovana per raggiungere il balcone di un appartamento ed è scattato l’allarme al 112.

Una pattuglia di militari è intervenuta ed ha sorpreso il ragazzo mentre scendeva frettolosamente da dove era salito. Lo hanno bloccato, con l’ausilio di altra pattuglia, dimenandosi, spintonandoli e strattonandoli. I carabinieri lo hanno trovato in possesso di vari oggetti in oro asportati da un appartamento posto al secondo piano dello stabile dove è stata trovata la porta finestra forzata e la camera da letto a soqquadro e un cacciavite.

La refurtiva è stata riconsegnata alla vittima e il cacciavite sequestrato. L’uomo è stato condotto presso le aule di piazzale Clodio dove l’arresto è stato convalidato.