Il ladro acrobata che ruba oro e denaro nelle camere dei B&B dei turisti

Un ladro acrobata in grado di entrare in case ed alberghi da finestre e balconi. Un vero e proprio spauracchio, soprattutto per alcuni turisti in visita nella Capitale, a cui l'arrampicatore ha fatto visita nelle loro camere di un bed & breakfast a Monti da cui ha fatto sparire soldi in contante, catenine e orecchini in oro, oltre ad occhiali da sole e materiale hi tech. Strutture ricettive ma non solo, con l'uomo ritenuto colpevole di un tentato furto in un appartamento sempre nello stesso rione del Centro Storico della Capitale.

Sono stati gli investigatori del commissariato Esquilino, coordinati dall’autorità giudiziaria, a seguito di accurate indagini, ad eseguire un fermo di polizia giudiziaria nei confronti di un cittadino serbo di 45 anni gravemente indiziato dei due furti aggravati. L’uomo infatti è stato identificato come il sospettato responsabile di un furto avvenuto il 14 settembre scorso in una struttura ricettiva di via de' Ciancaleoni ai danni di alcuni turisti stranieri e di un furto in appartamento sito in via Cimarra avvenuto precedentemente, il 30 luglio.

Ladro acrobata al b&B a Monti

L’identificazione è avvenuta grazie all’ottima risoluzione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente nella zona. Nel furto del 14 settembre, si nota l’ uomo che, dopo aver aperto in precedenza la persiana si arrampica alcuni metri dimostrando particolare abilità e dimestichezza introducendosi all’interno della struttura alberghiera.

Il tentato furto in casa

Nel furto del 30 luglio invece, si vede lo straniero arrampicarsi sopra il portone di ingresso di uno stabile da dove riesce a raggiungere la finestra al primo piano e ad introdursi all’interno. Sorpreso dal proprietario però, l’uomo poco dopo salta giù dalla finestra facendo perdere le proprie tracce.

Lo straniero, sottoposto all’obbligo di presentazione alla pg, riconosciuto dagli investigatori del commissariato Esquilino, per suoi precedenti di polizia è stato rintracciato e sottoposto a Fermo. Indosso aveva le medesime scarpe immortalate dalle immagini di videosorveglianza all’atto del furto del 14 settembre. Il fermo è stato poi convalidato dall'autorità giudiziaria.