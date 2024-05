"Attenzione, c'è un ladro acrobata nel quartiere". I residenti fanno da sentinelle contro i furti in casa

La foto è eloquente. Nell'immagine di vede un uomo arrampicarsi per entrare in un appartamento attraverso un balcone. Tanto basta per far scattare l'allarme nel quartiere. "C'è un ladro acrobata, fate attenzione".

La segnalazione arriva da via Militello, nella borgata Finocchio, a pochi metri dalla stazione Bolognetta. Lì ci sono diverse palazzine attaccate e tanti spazi che concedono vie di fuga a chi vuole sgattaiolare via. Nell'immagine immortalata da un residente si nota come quell'uomo, un "funambolo" come lo descrivono i cittadini, stava agendo in pieno giorno, proprio consapevole della conformazione del quartiere, pronto a offrire spazi per scappare.

Fatto sta che la foto e l'allarme dei cittadini mettono in moto un tam tam del quartiere. Arrivano diverse chiamate al numero unico per le emergenze e il ladro, come da pronostico, scappa. Senza consumare il furto, fortunatamente. Le forze dell'ordine hanno confermato le chiamate e l'intervento. Al loro arrivo, come detto, non c'era nessuno. L'antifurto 2.0 ha funzionato.

E non è la prima volta che i residenti dei quartieri di Roma si mobilitano contro i furti negli appartamenti. Fotografano i volti e li diffondono sui social, nei gruppi di quartiere. Prima a Mezzocamino, Primavalle, Massimina, Monteverde, Ostia e Casal Bertone. Che sia psicosi o realtà, saranno le indagini a dirlo. Non è chiaro se le persone fotografate siano malintenzionate o meno. Di certo c'è che a Roma, secondo i dati raccolti l'anno scorso, ogni giorno in media vengono svaligiate 28 abitazioni.