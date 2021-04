Rientra in casa e trova il ladro, in fuga con una corda dal balcone viene fermato in strada con il bottino

In manette un 25enne. Il furto messo a segno in un appartamento alla Balduina

E' rientrata nella sua abitazione alla Balduina ma ha trovato la porta chiusa dall'interno. Così una donna ha scoperto il furto nel suo appartamento costringendo il ladro a scappare con la refurtiva calandosi con una corda dal balcone nel quale era entrato. In fuga con il bottino il malvivente è stato poi bloccato con indosso la refurtiva ed arrestato.

I fatti sono accaduti poco prima delle 22:00 di mercoledì 28 aprile in un'abitazione nella zona di viale delle Medaglie d'Oro. Sorpreso dalla proprietaria il ladro acrobata è quindi fuggito con un prezioso orologio, un anello in oro e diamanti, tre collane d'argento e del denaro in contante.

A mettere i bastoni fra le ruote del ladro due agenti del commissariato Prati di polizia che si stavano recando in ufficio per cominciare il turno di lavoro. Notato un uomo sospetto scappare su via della Balduina i poliziotti lo hanno quindi inseguito e bloccato.

Accompagnato in commissariato il ladro è stato indentificato in un 25enne domiciliato nel campo rom di via di Salone ed arrestato in attesa della direttissima. Rintracciata la residente dell'abitazione visitata dal ladro acrobata la refurtiva è stata poi restituita alla legittima proprietaria.