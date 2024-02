Preso a bastonate e accoltellato dopo essere stato sorpreso a rubare in un bar

Picchiato e accoltellato dopo essere stato sorpreso a rubare in un bar. Una pesante "lezione" inflittagli da due passanti - entrambi giovanissimi - che hanno pensato di farsi giustizia da soli. Vittima un cittadino straniero. L'uomo venne trovato in una pozza di sangue lo scorso dicembre davanti un locale di Anzio. Privo di sensi venne trasportato d'urgenza in ospedale dove i medici lo salvarono sottoponendolo a un delicato intervento chirurgico. Un giallo, risolto poi dalla polizia che a distanza di meno di tre mesi ha arrestato i due aggressori, un 18enne di Anzio e un ragazzo minorenne di 17, anche lui residente nel comune neroniano.

Trovato vicino al bar in gravi condizioni

Le indagini sono cominciate all'alba dello scorso 10 dicembre. Poco dopo le 5:00 gli agenti del commissariato Anzio-Nettuno intervennero nei pressi di un bar di viale Marconi. In terra, dopo essere stato colpito con delle bastonate alla testa e ferito con un coltello alla schiena e in altre parti del corpo un uomo. Un ladro, che poco prima aveva forzato la saracinesca del bar perpetrando un furto. A vederlo uscire di soppiatto dal negozio due passanti. Poi l'aggressione: calci, pugni e bastonate oltre a diverse coltellate. Poi la fuga, con la vittima lasciata riversa in terra, in stato di incoscienza.

Operato d'urgenza in ospedale

Soccorso da personale del 118 venne poi trasportato d'urgenza all'ospedale Riunti di Anzio. Qui i sanitari, appurato che la persona ferita, con gravi lesioni alla testa, versava in pericolo di vita, hanno deciso di trasferire l'uomo all'ospedale San Camillo Forlanini dove è stato poi sottoposto ad intervento chirurgico.

Sorpreso da due ragazzi dopo il furto

Grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza di alcuni locali commerciali nelle vicinanze, i poliziotti hanno dato vita a una complessa e articolata attività di indagine che ha consentito di identificare due soggetti, di cui uno minorenne, gravemente indiziati in concorso dei reati di tentato omicidio e lesioni aggravate. Le meticolose indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Velletri e dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, hanno consentito di ricostruire l'accaduto raccogliendo validi elementi indiziari a carico dei due indagati.

In manette due ragazzi

A seguito di tali risultanze, il Gip del tribunale di Velletri ha accolto la richiesta della procura emettendo un'ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti dell'indagato 18enne, il quale è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Anzio. Analogamente, il giudice per le indagini preliminari ha emesso a sua volta un provvedimento cautelare nei confronti dell'indagato 17enne che è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità.